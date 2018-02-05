Допинг-офицеры запросили список потенциальных игроков сборной России на ЧМ-2018

Главный тренеррассказал о том, что допинг-офицеры ВАДА запросили список с именами российских футболистов, которые могут выступить на чемпионате мира-2018.

Об этом Черчесову сообщил врач сборной России Эдуард Безуглов.

«Безуглов позвонил и попросил составить список игроков для допинг-офицеров. Они запросили имена и фамилии тех, кто потенциально может попасть в сборную на чемпионат мира», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

«Конечно, пока мы не знаем точный список из 23 человек, поэтому отправили туда с запасом, чтобы не возникало вопросов, почему тот, кого в списке не было, появился в заявке», — также отметил тренер национальной сборной.

Стоичков: Я верю в российскую сборную.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России.