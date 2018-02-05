Гол Корреа принес «Атлетико» победу над «Валенсией»

Мадридскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 22-го тура испанской Примеры.

Единственный мяч на 59-й минуте забил Анхель Корреа. Аргентинский форвард получил мяч у края штрафной «Валенсии», развернулся и пробил на силу в ближнюю девятку.

После этого матча «Атлетико» на 2-м месте — 49 очков, а «Валенсия» на 3-м месте — 40 очков.