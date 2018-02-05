Гол Корреа принес «Атлетико» победу над «Валенсией»

Единственный мяч на 59-й минуте забил Анхель Корреа. Аргентинский форвард получил мяч у края штрафной «Валенсии», развернулся и пробил на силу в ближнюю девятку.
После этого матча «Атлетико» на 2-м месте — 49 очков, а «Валенсия» на 3-м месте — 40 очков.
Чемпионат Испании. 22-й тур
«Атлетико» — «Валенсия» — 1:0 (0:0)
Гол: Корреа, 59 (1:0). «Атлетико»: Облак, Годин (Хуанфран, 51), Савич (Хименес, 29), Врсалько, Эрнандез, Коке, Сауль, Диегу Коста, Гризманн, Феррейра-Карраско (Габи, 62), Корреа.«Валенсия»: Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Везу, Лато (Родриго, 62), Парехо, Кондогбья, Максимович (Солер, 65), Дзадза, Мина.Предупреждение: Габи, 74.