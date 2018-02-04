Вице-президент «Барселоны»: Неймар играл с нами в «кошки-мышки»

Вице-президентрассказал о том, чтовел себя нечестно по отношению к каталонскому клубу перед трансфером в

Слова Местре приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Diario Sport.

«Мы вели переговоры с Неймаром и его отцом, и они были нечестны. Бразилец играл с нами в "кошки-мышки". Если бы он пришел к нам и честно сказал, что хочет уйти, как это сделали Сеск Фабрегас, Алексис Санчес и Хавьер Маскерано, то мы бы все поняли», — сказал Местре.

Неймар не собирается в «Реал».

«Тогда бы ПСЖ подписал его за меньшие деньги, а "Барселона" не тратила время и нервы. Однако Неймар предпочел раскачивать лодку», — резюмировал вице-президент «Барсы».

