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    Вице-президент «Барселоны»: Неймар играл с нами в «кошки-мышки»

    Барселона Футбол Испании ПСЖ
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    Неймар
    На фото:Неймар
    Вице-президент «Барселоны» Хорди Местре рассказал о том, что Неймар вел себя нечестно по отношению к каталонскому клубу перед трансфером в ПСЖ.

    Слова Местре приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Diario Sport.

    «Мы вели переговоры с Неймаром и его отцом, и они были нечестны. Бразилец играл с нами в "кошки-мышки". Если бы он пришел к нам и честно сказал, что хочет уйти, как это сделали Сеск Фабрегас, Алексис Санчес и Хавьер Маскерано, то мы бы все поняли», — сказал Местре.

    Неймар не собирается в «Реал».

    «Тогда бы ПСЖ подписал его за меньшие деньги, а "Барселона" не тратила время и нервы. Однако Неймар предпочел раскачивать лодку», — резюмировал вице-президент «Барсы».

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