«Монако» — «Лион»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

В 23:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Монако» — «Лион» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Монако»).

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Монако» — «Лион». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!