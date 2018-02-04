«Гамбург» — «Ганновер-96»: онлайн-трансляция начнется в 20:00

В 20:00 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ганновер-96» — «Гамбург» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Гамбург»).

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