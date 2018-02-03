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    Жоаозиньо не теряет надежды на вызов в сборную России

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    Жоаозиньо
    На фото:Жоаозиньо
    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо заявил, что хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2018.

    «Город стал в сто раз лучше! Стадион – понятно. Но не только за счет арены. Такси, рестораны, новые жилые дома – все стало иного уровня. Я очень люблю Краснодар.

    Очень несправедливо, [что в Краснодаре не будет ЧМ]! Такой климат, такие темпы роста. Про стадион и так все знают.

    Жоаозиньо: Контракт с "Краснодаром" заканчивается в июне, но я хочу остаться

    Абсолютно одинаково [буду переживать за сборные России и Бразилии]. И очень надеюсь, что сборная России пройдет как можно дальше. Пусть дойдет до финала! Ну, или хотя бы до полуфинала. Это будет потрясающе.

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    Надежды я не теряю никогда, но в первую очередь меня волнуют интересы клуба. И если буду хорошо играть за "Краснодар", если "Краснодар" будет побеждать, то почему нет?

    Много голевых передач Смолову? Да, именно (улыбается). Но пока никто из сборной со мной не связывался», — приводит слова хавбека «Спорт-Экспресс».

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