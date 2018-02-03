Венгер: У Мхитаряна и Обамеянга есть все качества для нашей игры

Главный тренерпрокомментировал игру новичков командыв матче против

Слова Венгера после матча приводит BBC.

«Еще рано о чем-то говорить, но мне кажется, что у Мхитаряна и Обамеянга есть все качества для того, чтобы влиться в игру, которую мы хотим показывать. Это быстрые игроки, они резко двигаются и подвижны с мячом. Это очень хорошие трансферы», — сказал Венгер.

«Ляказетт на скамейке запасных? Я доволен им. Обамеянг не сможет играть в Лиге Европы, так что у нас будет возможность давать играть всем», — также отметил французский специалист.

Напомним, «Арсенал» разгромил «Эвертон» со счетом 5:1. Обамеянг забил свой дебютный гол за «канониров», а Мхитарян отдал три голевые передачи.