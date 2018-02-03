«Наполи» договорился с немецким полузащитником

Полузащитникв летнее межсезонье станет игроком

Информацию о предстоящем трансфере подтвердил агент Юнеса Никола Инносентин, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

«Юнес прилетал в Рим, прошёл медицинское обследование и подписал соглашение, которое вступит в силу летом», — сообщил Инносентин.

Агент также отметил, что Юнес мог перейти в «Наполи» уже сейчас, но попросил отложить трансфер: «У него возникли серьёзные семейные проблемы, поэтому игрок попросил отсрочить его переход до июля».

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24-летний Юнес выступает за «Аякс» с 2015 года. В текущем сезоне на его счету 13 матчей и 2 гола в составе амстердамского клуба.