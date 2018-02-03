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    Обамеянг помог «Арсеналу» разгромить «Эвертон»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» (5:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

    Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте. Обамеянг в касание забросил мяч на Мхитаряна, а тот прострелил по линии вратарской, попав в Аарона Рэмси, от которого мяч отлетел в ворота.

    На 14-й минуте Мустафи сыграл на опережение в момент навеса с углового и скинул мяч на дальнюю штангу ворот «Эвертона», откуда ворота с метра расстрелял Лоран Косельни.

    На 19-й минуте Айуоби отыграл на свободного перед штрафной ливерпульцев Аарона Рэмси, который пробил с рикошетом от соперника под перекладину.

    На 37-й минуте Мхитарян через центр сыграл на находящегося на грани офсайда Пьера-Эмерика Обамейянга, который легко пробросил мяч мимо голкипера в ворота гостей.

    «Эвертон» отквитал один мяч на 64-й минуте. После навеса Мартина с фланга Доминик Калверт-Льюин выиграл верховую борьбу у Колашинаца и пробил головой в дальний угол.

    А на 74-й минуте Мхитарян воспользовался ошибкой соперника на фланге и без сопротивления прострелил на свободного в штрафной Аарона Рэмси, который легко пробил в ближний угол, оформив хет-трик.

    После этого матча «Арсенал» с 45 очками на 6-м месте, а «Эвертон» на 10-м месте — 31 очко.

    Чемпионат Англии. 26-й тур
    «Арсенал» — «Эвертон» — 5:1 (4:0)
    Голы: Рэмси, 6 (1:0). Косьельни, 14 (2:0). Рэмси, 19 (3:0). Обамеянг, 37 (4:0). Калверт-Льюин, 64 (4:1). Рэмси, 74 (5:1). «Арсенал»: Чех (Оспина, 70), Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль (Колашинац, 46), Джака, Рэмси (Уилшир, 75), Ивоби, Мхитарян, Езил, Обамеянг.«Эвертон»: Пикфорд, Мангала, Кин (Дэйвис, 46), Уильямс, Кенни, Шнейдерлен, Гуйе, Уолкотт (Калверт-Льюин, 61), Боласье, Мартина, Ньясс (Дженк, 78).Предупреждения: Косьельни, 24. Мустафи, 50.
    Чье усиление круче?«Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч 26-го тура английской Премьер-лиги 3 февраля
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