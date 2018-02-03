Обамеянг помог «Арсеналу» разгромить «Эвертон»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(5:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте. Обамеянг в касание забросил мяч на Мхитаряна, а тот прострелил по линии вратарской, попав в Аарона Рэмси, от которого мяч отлетел в ворота.

На 14-й минуте Мустафи сыграл на опережение в момент навеса с углового и скинул мяч на дальнюю штангу ворот «Эвертона», откуда ворота с метра расстрелял Лоран Косельни.

На 19-й минуте Айуоби отыграл на свободного перед штрафной ливерпульцев Аарона Рэмси, который пробил с рикошетом от соперника под перекладину.

На 37-й минуте Мхитарян через центр сыграл на находящегося на грани офсайда Пьера-Эмерика Обамейянга, который легко пробросил мяч мимо голкипера в ворота гостей.

«Эвертон» отквитал один мяч на 64-й минуте. После навеса Мартина с фланга Доминик Калверт-Льюин выиграл верховую борьбу у Колашинаца и пробил головой в дальний угол.

А на 74-й минуте Мхитарян воспользовался ошибкой соперника на фланге и без сопротивления прострелил на свободного в штрафной Аарона Рэмси, который легко пробил в ближний угол, оформив хет-трик.

После этого матча «Арсенал» с 45 очками на 6-м месте, а «Эвертон» на 10-м месте — 31 очко.