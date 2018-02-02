«Зенит» назвал состав на второй сбор в Турции

В течение ближайших недель «Зенит» будет тренироваться в следующем составе:
голкиперы Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло;
защитники Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана, Никита Каккоев;
полузащитники Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони;
нападающие Александр Кокорин, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Андрей Панюков.
Шатов и Анюков — в заявке «Зенита» на Лигу Европы
В Турции «Зенит» проведет три товарищеских матча – против «Слована» (4 февраля, 17.00 по московскому времени), «Црвены Звезды» (7 февраля, 18.30) и «Марибора» (10 февраля, 12.00).
Кержаков, Анюков и Шатов заявлены за «Зенит-2»
Ближайший официальный матч «Зенит» сыграет 15 февраля с «Селтиком» в рамках Лиги Европы.