Ярмоленко выбыл на длительный срок

Вингер дортмундской «Боруссии»получил травму в матче чемпионата Германии против «Фрайбурга» (2:2).

«Точный диагноз со всеми медицинскими подробностями я назвать не могу. Вышел на замену, отыграл где-то три минуты и в совершенно безобидном эпизоде столкнулся с защитником. Получил мяч, пошел в обводку и сразу почувствовал — что-то не так. Но матч доиграл. Потом смотрел этот момент в повторе — ничего там такого не было.

После обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахилл не задет. В итоге на ногу мне одели специальный сапог — месяц придется передвигаться с помощью костылей. Сколько потом понадобится времени на реабилитацию, сказать пока не могу. Будет видно», — цитирует Ярмоленко «Команда №1».

На счету украинца 3 гола и 3 результативные передачи в 16 матчах чемпионата Германии.