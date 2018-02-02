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    Ярмоленко выбыл на длительный срок

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    Андрей Ярмоленко
    На фото:Андрей Ярмоленко
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    Вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко получил травму в матче чемпионата Германии против «Фрайбурга» (2:2).

    «Точный диагноз со всеми медицинскими подробностями я назвать не могу. Вышел на замену, отыграл где-то три минуты и в совершенно безобидном эпизоде столкнулся с защитником. Получил мяч, пошел в обводку и сразу почувствовал — что-то не так. Но матч доиграл. Потом смотрел этот момент в повторе — ничего там такого не было.

    После обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахилл не задет. В итоге на ногу мне одели специальный сапог — месяц придется передвигаться с помощью костылей. Сколько потом понадобится времени на реабилитацию, сказать пока не могу. Будет видно», — цитирует Ярмоленко «Команда №1».

    На счету украинца 3 гола и 3 результативные передачи в 16 матчах чемпионата Германии.

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