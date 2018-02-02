Венгер рассказал, что Сонг делал на базе «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала»объяснил, почему полузащитник «Рубина»тренировался на базе лондонского клуба.

«Я просто позволил ему привести себя в форму на базе "Арсенала", ничего более», — цитирует Венгера ESPN.

Ранее 30-летний камерунец выступал за «Арсенал», «Барселону» и «Вест Хэм». Последним клубом полузащитника был казанский «Рубин». В начале января стало известно, что Сонг не отправился с командой на зимние сборы и ищет новый клуб.

«Обамеянг начал тренироваться вчера, но не чувствовал себя здорово. Я посоветуюсь с медицинским штабом. Связка Обамеянга и Мхитаряна? Мы атакующая команда, поэтому – да, надеюсь, они восстановят взаимопонимание, которое позволяло им отлично выступать в Германии», — добавил специалист.