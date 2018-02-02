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    Вальверде: Нам нужно пристально следить за Виллианом

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    Эрнесто Вальверде
    На фото:Эрнесто Вальверде
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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Слова Вальверде перед ответным матчем приводит официальный Twitter «Барселоны».

    «Нам нужно уделить внимание мелочам, которые могут решать исход таких поединков. Результат первого матча приемлем для нас, но будет непросто отстоять его», — сказал Вальверде.

    Также наставник «Барселоны» отметил в составе «Челси» Виллиана: «Виллиан много забивает. Нам следует очень пристально следить за ним, потому что он владеет отличным ударом. Думаю, что Виллиан находится в своей лучшей форме за весь нынешний сезон».

    Напомним, матч этих команд в Лондоне завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет 14 марта.

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