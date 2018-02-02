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    Тухель стал новым главным тренером ПСЖ

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    Томас Тухель
    На фото:Томас Тухель
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    Немецкий специалист Томас Тухель стал новым главным тренером ПСЖ.

    Об этом сообщил официальный сайт парижского клуба.

    Соглашение 44-летнего Тухеля с парижским клубом рассчитано на два сезона.

    «С большой радостью, гордостью и амбициями присоединяюсь к этому великому клубу. С нетерпением жду возможности поработать с одними из лучших футболистов мира. У ПСЖ есть огромный потенциал, и это самый большой вызов в моей карьере», — отметил Тухель.

    На посту главного тренера парижан Тухель сменил Унаи Эмери, который ранее анонсировал свой уход из ПСЖ.

    Напомним, с 2009 по 2014 год Тухель работал главным тренером «Майнца». С 2015 по 2017 год специалист возглавлял дортмундскую «Боруссию», с которой в 2017 году выиграл Кубок Германии.

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