Тухель стал новым главным тренером ПСЖ

Немецкий специалистстал новым главным тренером

Об этом сообщил официальный сайт парижского клуба.

Соглашение 44-летнего Тухеля с парижским клубом рассчитано на два сезона.

«С большой радостью, гордостью и амбициями присоединяюсь к этому великому клубу. С нетерпением жду возможности поработать с одними из лучших футболистов мира. У ПСЖ есть огромный потенциал, и это самый большой вызов в моей карьере», — отметил Тухель.

На посту главного тренера парижан Тухель сменил Унаи Эмери, который ранее анонсировал свой уход из ПСЖ.

Напомним, с 2009 по 2014 год Тухель работал главным тренером «Майнца». С 2015 по 2017 год специалист возглавлял дортмундскую «Боруссию», с которой в 2017 году выиграл Кубок Германии.