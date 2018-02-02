Слуцкий: Возглавить «Челси» могут всего 20 тренеров в мире

Экс-главный тренервысказался о своей перспективе получить работу в лондонском

Об этом Слуцкий сказал в эфире программы «Foot’больные люди», передает «Чемпионат».

«Какова вероятность, что я рано или поздно стану тренером "Челси"? Понятия не имею. Этот вопрос надо задавать не мне, а Роману Аркадьевичу. Я об этом вообще не думаю», — сказал Слуцкий.

«Пока на попадешь в когорту тренеров, которые теоретически могут возглавить "Челси", ты не сможешь этого сделать. Таких тренеров всего 20 в мире. Знаком ты с руководителем или нет – это там не играет абсолютно никакой роли», — добавил российский специалист.

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Напомним, в следующем сезоне Слуцкий будет возглавлять нидерландский «Твенте».