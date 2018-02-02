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    Слуцкий: Возглавить «Челси» могут всего 20 тренеров в мире

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    Леонид Слуцкий
    На фото:Леонид Слуцкий
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    Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о своей перспективе получить работу в лондонском «Челси».

    Об этом Слуцкий сказал в эфире программы «Foot’больные люди», передает «Чемпионат».

    «Какова вероятность, что я рано или поздно стану тренером "Челси"? Понятия не имею. Этот вопрос надо задавать не мне, а Роману Аркадьевичу. Я об этом вообще не думаю», — сказал Слуцкий.

    «Пока на попадешь в когорту тренеров, которые теоретически могут возглавить "Челси", ты не сможешь этого сделать. Таких тренеров всего 20 в мире. Знаком ты с руководителем или нет – это там не играет абсолютно никакой роли», — добавил российский специалист.

    Слуцкий: Абрамович не имеет никакого отношения к моей работе на Западе

    Напомним, в следующем сезоне Слуцкий будет возглавлять нидерландский «Твенте».

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