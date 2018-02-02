Шатов готов заплатить «Зениту», чтобы уйти в «Краснодар»

О подробностях возможной сделки между «Зенитом» и «Краснодаром» сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Шатов и его агент готовы заплатить 35 миллионов рублей, чтобы перейти в краснодарский клуб и выступать за «быков» до конца сезона 2017-2018.

На данный момент переговоры продолжаются, однако трансферу мешают разногласия между клубами.

После полугодичной аренды «Зенит» хочет получить за Шатова 8 миллионов евро, тогда как «Краснодар» летом готов заплатить только 6 миллионов.

Напомним, ранее Шатов по решению главного тренера Роберто Манчини не поехал с основной командой «Зенита» на сборы в Дубай. В последнее время хавбек тренировался с дублем питерского клуба.