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    Шатов готов заплатить «Зениту», чтобы уйти в «Краснодар»

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    Олег Шатов
    На фото:Олег Шатов
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    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может заплатить питерскому клубу, чтобы перейти в «Краснодар».

    О подробностях возможной сделки между «Зенитом» и «Краснодаром» сообщает «Спорт-Экспресс».

    Отмечается, что Шатов и его агент готовы заплатить 35 миллионов рублей, чтобы перейти в краснодарский клуб и выступать за «быков» до конца сезона 2017-2018.

    На данный момент переговоры продолжаются, однако трансферу мешают разногласия между клубами.

    После полугодичной аренды «Зенит» хочет получить за Шатова 8 миллионов евро, тогда как «Краснодар» летом готов заплатить только 6 миллионов.

    Напомним, ранее Шатов по решению главного тренера Роберто Манчини не поехал с основной командой «Зенита» на сборы в Дубай. В последнее время хавбек тренировался с дублем питерского клуба.

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