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    Рыжиков проведет прощальный матч за «Рубин»

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    Сергей Рыжиков
    На фото:Сергей Рыжиков
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    Голкипер Сергей Рыжиков проведет прощальный матч за «Рубин». Встреча состоится 21 мая на стадионе «Рубин» в Казани.

    В матче сыграют команды «Друзья Рыжикова» и «Фанаты "Рубина". Начало встречи запланировано на 19.00 по московскому времени.

    "Бывшие партнеры Сергея Рыжикова, ветераны нашего клуба, просто хорошие друзья голкипера и болельщики выйдут на поле, чтобы поддержать и лично поблагодарить легендарного вратаря за десять ярких и незабываемых лет в 'Рубине'. Команды сыграют два тайма по 15 минут", — говорится в сообщении "Рубина" на официальном сайте.

    Рыжиков покинул "Рубин" после 10 лет выступления

    Напомним, 37-летний Рыжиков выступал за "Рубин" с 2008 года, став двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

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