Рыжиков проведет прощальный матч за «Рубин»

Голкиперпроведет прощальный матч за. Встреча состоится 21 мая на стадионе «Рубин» в Казани.

В матче сыграют команды «Друзья Рыжикова» и «Фанаты "Рубина". Начало встречи запланировано на 19.00 по московскому времени.

"Бывшие партнеры Сергея Рыжикова, ветераны нашего клуба, просто хорошие друзья голкипера и болельщики выйдут на поле, чтобы поддержать и лично поблагодарить легендарного вратаря за десять ярких и незабываемых лет в 'Рубине'. Команды сыграют два тайма по 15 минут", — говорится в сообщении "Рубина" на официальном сайте.

Рыжиков покинул "Рубин" после 10 лет выступления

Напомним, 37-летний Рыжиков выступал за "Рубин" с 2008 года, став двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.