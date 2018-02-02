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    Натхо: У нас есть шансы пройти «Арсенал»

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    Бибрас Натхо
    На фото:Бибрас Натхо
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    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которой «армейцы» сыграют с лондонским «Арсеналом».

    Слова Натхо приводит официальный сайт ЦСКА.

    «Все знают, что "Арсенал" — сильная команда. Предпочтений относительно выбора соперника у меня не было: на этой стадии остались только клубы высокого уровня, и не так важно, кто именно тебе достанется. Вместе с тем я рад, что предстоит сразиться именно с "Арсеналом": мне нравится играть против английских команд», — сказал Натхо.

    «Шансы пройти дальше у нас есть. Перед ответным матчем с "Лионом" все отдавали предпочтение французам, но в итоге в четвертьфинал вышли мы. Особенность ЦСКА в том, что мы способны как проиграть более слабой команде, так и победить практически любую (улыбается). Спокойно будем готовиться к матчам с лондонцами и настраиваться на борьбу», — также отметил полузащитник ЦСКА.

    Напомним, ЦСКА проведет матчи против «Арсенала» 5 и 12 апреля.

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