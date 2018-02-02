Моуринью не считает «Манчестер Юнайтед» одной из лучших команд ЛЧ

Главный тренерподелился ожиданиями от ответного матча св 1/8 Лиги чемпионов, а также заявил, что не считает «МЮ» одной из лучших команд турнира.

Слова португальского специалиста приводит официальный сайт УЕФА.

«Впереди очень непростой матч. Мы играем с командой, которая не проиграла "Ливерпулю" в двух матчах, с командой, которая забила "Ливерпулю" в гостях, с командой, которая добыла ничью на поле "Ливерпуля".

Сейчас в моей голове крутится только "Севилья". Знаю, что будет непросто пробиться в следующий круг», — сказал Моуринью.

«Не считаю, что у нас одна из лучших команд в турнире, но после выхода в четвертьфинал все возможно. На стадии 1/8 финала дистанция до финиша кажется далекой, а в четвертьфинале уже начинаешь чувствовать запах полуфинала», — также отметил португалец.

Напомним, матч «МЮ» — «Севилья» состоится 13 марта. В первой встрече команды сыграли вничью — 0:0.