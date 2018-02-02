Моуриньо назвал сроки возвращения Ибрагимовича и Байи

Об этом сообщил главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо.
«Они уже работают на поле, но пока еще не в общей группе. Так что они пока не слишком близки к возвращению в строй. Но я хочу верить, что они вернуться к концу месяца, ближе к Лиге чемпионов», — приводит слова Моуриньо официальный сайт «МЮ».
Также главный тренер «МЮ» сообщил, что травма Маруана Феллаини, которую он получил в матче против «Тоттенхэма», оказалась не столь серьезной. Полузащитник пропустит несколько дней.
Настоящая команда против суперзвезд. Индивидуалисты проиграли. Реакция СМИ на результат матча между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Байи не выходил на поле с ноября, а Ибрагимович травмировался в декабре.
В 1/8 финала ЛЧ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей». Матчи пройдут 21 февраля и 13 марта.