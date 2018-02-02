Моуриньо назвал сроки возвращения Ибрагимовича и Байи

Травмированные игроки «Манчестер Юнайтед»смогут вновь выйти на поле ближе к концу февраля.

Об этом сообщил главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо.

«Они уже работают на поле, но пока еще не в общей группе. Так что они пока не слишком близки к возвращению в строй. Но я хочу верить, что они вернуться к концу месяца, ближе к Лиге чемпионов», — приводит слова Моуриньо официальный сайт «МЮ».

Также главный тренер «МЮ» сообщил, что травма Маруана Феллаини, которую он получил в матче против «Тоттенхэма», оказалась не столь серьезной. Полузащитник пропустит несколько дней.

Настоящая команда против суперзвезд. Индивидуалисты проиграли. Реакция СМИ на результат матча между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Байи не выходил на поле с ноября, а Ибрагимович травмировался в декабре.

В 1/8 финала ЛЧ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей». Матчи пройдут 21 февраля и 13 марта.