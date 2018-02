Защитник «Ромы»перешел в «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Сумма трансфера 30-летнего мексиканца составила 6 миллионов евро, а его контракта рассчитан до 2021 года.

За новый клуб Морено будет выступать под 25-м номером.

В текущем сезоне Морено провел 5 матчей в чемпионате Италии.

Напомним, что Морено перебрался в «Рому» в июне прошлого года из ПСВ на 5,7 миллиона евро.

🎥 The Mexican has been handed the No 2️⃣5️⃣ shirt! Welcome @HectorMorenoh 😄💙⚪️ #RealSociedad pic.twitter.com/uQZToeL7Ng