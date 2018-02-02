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    Манчини провел переговоры о работе в сборной Италии

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
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    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини провел переговоры о работе со сборной Италии.

    Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил корреспондент итальянского радио CRC Марко Джордано.

    По словам Джордано, Манчини в четверг вечером по телефону провел переговоры с помощником чрезвычайного комиссара Итальянской федерации футбола Алессандро Костакуртой. В ходе беседы Манчини и Костакурта обсудили возможное назначение наставника «Зенита» на пост тренера национальной сборной.

    Информацию о том, что Манчини уже контактировал с итальянской федерацией подтвердил и комиссар Роберто Фаббричини.

    Манчини не видит причин для ухода из «Зенита».

    Напомним, ранее Костакурта назвал Манчини одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.

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