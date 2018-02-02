СМИ: Иньеста подпишет контракт с японским клубом

Капитанлетом может подписать контракт с японским клубом «Виссел Кобе».

Как утверждает ESPN, 33-летний Иньеста подпишет соглашение с «Виссел Кобе» сроком на три года и каждый год будет зарабатывать по 30 миллионов евро.

Отмечается, что большую роль в данной сделке сыграл владелец «Виссел Кобе» Хироши Микитани, который также является генеральным директором титульного спонсора «Барселоны» — компании Rakuten.

Отметим, что цвета «Виссел Кобе» защищает немецкий нападающий Лукас Подольски.

Напомним, ранее сообщалось о том, что китайский «Чунцинь Лифань» готов платить Иньесте 27 миллионов евро в год.