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    СМИ: Иньеста подпишет контракт с японским клубом

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    Андрес Иньеста
    На фото:Андрес Иньеста
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    Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста летом может подписать контракт с японским клубом «Виссел Кобе».

    Как утверждает ESPN, 33-летний Иньеста подпишет соглашение с «Виссел Кобе» сроком на три года и каждый год будет зарабатывать по 30 миллионов евро.

    Отмечается, что большую роль в данной сделке сыграл владелец «Виссел Кобе» Хироши Микитани, который также является генеральным директором титульного спонсора «Барселоны» — компании Rakuten.

    Отметим, что цвета «Виссел Кобе» защищает немецкий нападающий Лукас Подольски.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что китайский «Чунцинь Лифань» готов платить Иньесте 27 миллионов евро в год.

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