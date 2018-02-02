РФС рекомендовал российским футболистам не курить кальян

(РФС) составил список рекомендаций для игроков о том, как избежать попадания допинга в организм.

Рекомендации были опубликованы в Twitter РФС.

В числе прочего РФС призвал футболистов отказаться от курения кальяна и экзотических чаев.

В «памятке» есть рекомендации «при наличии возможности обращаться за лечением только во врачебно-физкультурные диспансеры по месту жительства, а не в обычные поликлиники», «сообщать обо всех назначениях врачу команды (если он есть)», «не курить кальян», «не употреблять экзотические чаи», «смотреть сертификаты на все мясо, привезенное из Южной Америки и Китая: оно может содержать кленбутерол», «ни при каких обстоятельствах не применять наркотические средства», «ни в коем случае не пользоваться средствами для сгонки веса: часто они содержат запрещенные диуретик и психостимуляторы, не указанные на этикетке» и другие.

«Будьте бдительны, от этого зависит ваша карьера!», — резюмировал РФС.