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    Ари: Через пару недель получу российский паспорт

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    Ари
    На фото:Ари
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    Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что в апреле получит российский паспорт, а также выразил надежду на вызов в сборную России.

    «Думаю, через пару недель, максимум в течение месяца получу российский паспорт. Когда это произойдет, буду очень счастлив, если вызовут в сборную России, это моя мечта.

    Но сейчас не хочу об этом говорить, ведь не знаю, как решит тренер. Главное — следить за здоровьем и помогать моей команде», — сказал Ари, передает ТАСС.

    Также Ари поддержал Александра Кокорина, который из-за травмы выбыл на срок до пяти месяцев: «Очень жаль, что Кокорин получил травму. У меня самого была операция, это долгое восстановление, очень тяжелое для футболиста. Поэтому я желаю ему сил, терпения и побыстрее вернуться играть в футбол».

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