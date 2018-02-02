Ари: Через пару недель получу российский паспорт

Нападающийзаявил, что в апреле получит российский паспорт, а также выразил надежду на вызов в

«Думаю, через пару недель, максимум в течение месяца получу российский паспорт. Когда это произойдет, буду очень счастлив, если вызовут в сборную России, это моя мечта.

Но сейчас не хочу об этом говорить, ведь не знаю, как решит тренер. Главное — следить за здоровьем и помогать моей команде», — сказал Ари, передает ТАСС.

Также Ари поддержал Александра Кокорина, который из-за травмы выбыл на срок до пяти месяцев: «Очень жаль, что Кокорин получил травму. У меня самого была операция, это долгое восстановление, очень тяжелое для футболиста. Поэтому я желаю ему сил, терпения и побыстрее вернуться играть в футбол».