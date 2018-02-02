Румынский форвард Иван: «Краснодар» использует только 13 игроков

Румынский нападающийраскритиковал решение тренерского штаба «быков», который на протяжении сезона использует ограниченное количество игроков.

«Не знаю, как объяснить сложившуюся ситуацию. За весь сезон "Краснодар" использует только 13 игроков. Я не знаю, что должен делать, чтобы играть. Делаю все для этого», — цитирует Ивана Digi Sport.

«У меня не лучший период в "Краснодаре", но надеюсь, что буду играть. Не жалею о том, что ушел из "Университати". Это был шаг вперед, переход в более сильную команду», — также отметил румын.

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В текущем сезоне Иван провел в составе «Краснодара» пять матчей в РФПЛ, один матч — в Кубке России и один — в Лиге Европы.