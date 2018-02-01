Новичок «Динамо» ничего не знал о чемпионате России

Новичок «Динамо»заявил, что ему было непросто решиться на переход из польского «Леха».

«Динамо» объявило о переходе Теттеха

«Прежде всего, хочу сказать, что для меня решиться на переход было непросто. Я был игроком "Леха", ведущего клуба Польши, и был счастлив в этом клубе. Но я люблю вызовы, неоднократно в своей жизни и карьере проходил через них. "Динамо" предложило именно вызов. Посовещавшись с семьей и друзьями, я решил принять этот вызов.

В первую очередь, я консультировался с моим лучшим другом, Мохаммедом Рабиу, который играл здесь за "Кубань" и "Анжи", а также с Джонатаном Менса. Тоже, кстати, игроком "Анжи".

Да, с Дмитрием Хохловым общение у нас было. Мы поговорили, общение было недолгим, но продуктивным. Кстати, тогда выяснилось, что мы оба говорим по-испански (улыбается). Хорошо пообщались, он убеждал меня, что такой парень, как я, необходим "Динамо". Это тоже сыграло свою роль в том, что я здесь.

Что знал о российском футболе? Сказать по правде, немного. Но у меня есть друзья, о которых я уже говорил, так что кое-что слышал. Ну, а когда "Динамо" вышло с конкретным предложением, начал, конечно, целенаправленно собирать информацию», — приводит слова Теттеха пресс-служба «бело-голубых».