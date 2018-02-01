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    Ханни приехал в «Спартак» за новыми трофеями

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    Массимо Каррера и Софьян Ханни
    На фото:Массимо Каррера и Софьян Ханни
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    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни отметил, что переход в московскую команду – шаг вперед в его карьере.

    «Я выбрал "Спартак", потому что знаю: это сильнейший клуб России, действующий чемпион, участник еврокубков.

    Я мечтаю о новых трофеях и уверен, что смогу завоевать их со "Спартаком". Переход в этот клуб – определенно шаг вперед в моей карьере.

    Я могу действовать на флангах, но больше всего мне по душе позиция классической "десятки". Впрочем, последнее слово всегда за тренером: готов играть там, где он скажет.

    Меня заранее предупредили, что девяносто четвертый номер, под которым я выступал в последнее время, занят, а из свободных я выбрал тридцатый», – цитирует клубная пресс-служба Ханни.

    Напомним, контракт Ханни со «Спартаком» рассчитан на 3,5 года с возможностью продления на еще один год.

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