Ханни приехал в «Спартак» за новыми трофеями

Полузащитник «Спартака»отметил, что переход в московскую команду – шаг вперед в его карьере.

«Я выбрал "Спартак", потому что знаю: это сильнейший клуб России, действующий чемпион, участник еврокубков.

Я мечтаю о новых трофеях и уверен, что смогу завоевать их со "Спартаком". Переход в этот клуб – определенно шаг вперед в моей карьере.

Я могу действовать на флангах, но больше всего мне по душе позиция классической "десятки". Впрочем, последнее слово всегда за тренером: готов играть там, где он скажет.

Меня заранее предупредили, что девяносто четвертый номер, под которым я выступал в последнее время, занят, а из свободных я выбрал тридцатый», – цитирует клубная пресс-служба Ханни.

Напомним, контракт Ханни со «Спартаком» рассчитан на 3,5 года с возможностью продления на еще один год.