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    Экс-игрок «Реала» посетил академию и стадион «Краснодара»

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    Фернандо Йерро
    На фото:Фернандо Йерро
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    Бывший защитник «Реала» и сборной Испании, спортивный директор Испанской королевской федерации футбола Фернандо Йерро посетил академию и стадион «Краснодара», сообщает официальный сайт «быков».

    Почетного гостя сопровождал спортивный директор академии российской команды Максим Савостин.

    В рамках визита Йерро ознакомился не только со спортивными объектами академии, но и посетил общеобразовательную школу, в которой занимаются воспитанники клуба.

    Кроме того, легендарный футболист побывал на стадионе «Краснодара». Гостю показали трибуны, медиаэкран, а также спортивную зону и раздевалки арены. Также он побывал на стадионе «Краснодара».

    Напомним, что 7 февраля молодежный состав «Краснодара» встретится со сверстниками из «Реала» в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА за право сыграть в 1/8 финала турнира.

    Экс-игрок «Реала» посетил академию и стадион «Краснодара»
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