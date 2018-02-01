Экс-игрок «Реала» посетил академию и стадион «Краснодара»

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании, спортивный директор Испанской королевской федерации футболапосетил академию и стадион «Краснодара», сообщает официальный сайт «быков».

Почетного гостя сопровождал спортивный директор академии российской команды Максим Савостин.

В рамках визита Йерро ознакомился не только со спортивными объектами академии, но и посетил общеобразовательную школу, в которой занимаются воспитанники клуба.

Кроме того, легендарный футболист побывал на стадионе «Краснодара». Гостю показали трибуны, медиаэкран, а также спортивную зону и раздевалки арены. Также он побывал на стадионе «Краснодара».

Напомним, что 7 февраля молодежный состав «Краснодара» встретится со сверстниками из «Реала» в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА за право сыграть в 1/8 финала турнира.