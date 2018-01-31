«Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Саутгемптон»: Alex McCarthy, Седрик Суареш, Jack Stephens, Wesley Hoedt, Райан Бертран, Стивен Дэвис, Душан Тадич, Ориоль Ромеу, James Ward-Prowse, Pierre-Emile Hoejbjerg, Шейн Лонг.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, G.Bong, Льюис Данк, Эсекьель Скелотто, Шейн Даффи, Dale Stephens, Pascal Gross, Jose Izquierdo, Соломон Марч, Дэви Проппер, Гленн Мюррей.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Саутгемптон» со счетом 3:0.