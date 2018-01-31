«Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Саутгемптон» со счетом 3:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

В 22:45 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

«Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу 31 января

Прервется ли неудачная серия «святых»? «Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу 31 января

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