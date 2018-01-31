Идет Закрытие трансферного окна. Зима 2018
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    «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Сити — Вест Бромвич. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (31.01.2018)

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    •  Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Идет
    В 23:00 в АПЛ начнётся матч «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич».

    Составы команд:

    «Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Эмерик Лапорт, Николас Отаменди, Александр Зинченко, Kevin De Bruyne, Давид Сильва, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва.

    «Вест Бромвич»: Бен Фостер, Аллан-Ромео Ньом, Гарет Макаули, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Клаудио Якоб, Джеймс Макклин, Гжегож Крыховяк, Sam Field, Хосе Саломон Рондон, Джей Родригес.

    Предыдущий матч соперников: «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:0.

    Нервы в пределах приличия«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английского первенства по футболу 31 января
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