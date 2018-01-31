«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Эмерик Лапорт, Николас Отаменди, Александр Зинченко, Kevin De Bruyne, Давид Сильва, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва.
«Вест Бромвич»: Бен Фостер, Аллан-Ромео Ньом, Гарет Макаули, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Клаудио Якоб, Джеймс Макклин, Гжегож Крыховяк, Sam Field, Хосе Саломон Рондон, Джей Родригес.
Предыдущий матч соперников: «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити» 2:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:0.