«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

В 23:00 в АПЛ начнётся матч

«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английского первенства по футболу 31 января

Нервы в пределах приличия «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английского первенства по футболу 31 января

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