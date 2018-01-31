Идет Закрытие трансферного окна. Зима 2018
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    КДК вновь рассмотрит «дело Вернблум – Денисов»

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    Понтус Вернблум
    На фото:Понтус Вернблум
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Идет
    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет повторно рассмотрит возможность возбуждения дисциплинарного дела в отношении полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума по итогам ноябрьского матча РФПЛ с «Локомотивом» (2:2).

    «Железнодорожники» добиваются дисквалификации шведа за то, что в концовке игры он ударил по лицу находившегося без мяча хавбека «Локо» Игоря Денисова.

    26 декабря Апелляционный комитет РФС отменил ранее принятое решение КДК об отказе дисквалифицировать Вернблума.

    «Сейчас изучаем решение Апелляционного комитета и в течение двух недель назначим дату нового рассмотрения. Могу сказать, что наше решение от 6 декабря было принято в полном соответствии с регламентом. Арбитр матча "Локомотив" – ЦСКА (Карасев – прим. ред.) сообщил, что видел этот эпизод и дал ему оценку», – сказал Григорьянц «Известиям».

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