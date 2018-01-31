КДК вновь рассмотрит «дело Вернблум – Денисов»

Председатель КДК РФСзаявил, что комитет повторно рассмотрит возможность возбуждения дисциплинарного дела в отношении полузащитника ЦСКАпо итогам ноябрьского матча РФПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Железнодорожники» добиваются дисквалификации шведа за то, что в концовке игры он ударил по лицу находившегося без мяча хавбека «Локо» Игоря Денисова.

26 декабря Апелляционный комитет РФС отменил ранее принятое решение КДК об отказе дисквалифицировать Вернблума.

«Сейчас изучаем решение Апелляционного комитета и в течение двух недель назначим дату нового рассмотрения. Могу сказать, что наше решение от 6 декабря было принято в полном соответствии с регламентом. Арбитр матча "Локомотив" – ЦСКА (Карасев – прим. ред.) сообщил, что видел этот эпизод и дал ему оценку», – сказал Григорьянц «Известиям».