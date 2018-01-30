«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 3:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

В 22:45 в АПЛ начнётся матч

«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английской Премьер-лиги 30 января

Битый битого везет «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английской Премьер-лиги 30 января

Читайте по теме

Что означает для «Челси» и «Арсенала» переход Жиру Как понимать этот трансфер?

Популярное в сети

Это интересно

Гинер uncensored

Изучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения Гинера

В окружении медных труб

Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?

Новое платье королей

Изучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18

Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?

О чем договорились Фалькао и Герреро

Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?

В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн

Тео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет вперед

Все о французском новичке мадридского «Реала»

КриРо снова лучший. Португалец опередил Месси

Реакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА

«Спартак» празднует победу в Суперкубке

Радость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото

Настоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью Тиоте

Полузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет