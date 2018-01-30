«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вест Хэм»: Адриан, Аарон Крессвел, Пабло Сабалета, Джеймс Коллинз, Анджело Огбонна, Declan Rice, Шейку Куйяте, Марк Нобл, Жоау Мариу, S.Byram, Хавьер Эрнандес.
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Тимоти Фосу-Менса, Мартин Келли, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Джеймс Макартур, Кристиан Бентеке, B.Sako.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 3:0.