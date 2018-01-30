«Суонси» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 0:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

В 22:45 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Суонси» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английской Премьер-лиги 30 января

Бой интеллигентов на «Либерти» «Суонси» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английской Премьер-лиги 30 января

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