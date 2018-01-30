«Суонси» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Суонси»: Лукаш Фабиански, Mike van der Hoorn, Alfie Mawson, Мартин Ольссон, Кайл Ноугтон, Федерико Фернандес, Ки Сон Ен, Лерой Фер, Натан Дайер, Sam Clucas, Джордан Айю.
«Арсенал»: Петр Чех, Лоран Косельни, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Аарон Рэмзи, Гранит Джака, Мохамед Эль-Ненни, Александр Ляказетт, Месут Озил, Алекс Ивоби.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Суонси» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 0:1.