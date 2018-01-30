Самедов не думает об окончании карьеры

Полузащитник «Спартака»рассказал о планах на будущее.

«Каждое поколение считает, что последующее уже не такое. Я не исключение. Не могу сказать, хуже нынешняя молодежь нас молодых или лучше. Но то, что новое поколение совершенно другое, это точно.

Я давно играю и не мог не задумываться о том, что будет дальше. Раньше я говорил, что вряд ли свяжу свою жизнь с футболом после окончания карьеры, но сейчас я скажу лишь о том, что очень хочу играть. У меня еще полтора года будет действовать контракт со "Спартаком", я хочу набрать на этих сборах хорошие кондиции и помочь своей команде достичь максимального результата. Впереди чемпионат мира, я хочу успешно сыграть за сборную и пока не думаю об окончании карьеры. Впереди много всего интересного», – цитирует Самедова «Советский спорт».