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    Полоз хотел продолжить работу с Бердыевым

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    Дмитрий Полоз
    На фото:Дмитрий Полоз
    Полузащитник «Зенита» Дмитрий Полоз рассказал о несостоявшемся переходе в «Рубин» минувшим летом.

    «Бердыев сыграл ключевую роль в моей карьере. Хотя первые полгода нам было тяжело найти общий язык. Я вызывался в сборную России, а в "Ростове" не играл, иногда даже в заявку не попадал.

    Но потом как-то сработались. Начали больше разговаривать, поняли друг друга. В итоге все отлично сложилось – и для меня, и для тренера, и для всего "Ростова".

    Бердыев хотел забрать меня в Казань? В тот момент уже было понятно, что команду покинут многие игроки. Для меня приоритетом было остаться с тренером – вне зависимости от того, куда он пойдет – в "Рубин", "Локомотив", "Спартак" или тот же "Зенит". Я хотел продолжить работу с Бердыевым. Когда неопределенность затянулась, сам же Курбан Бекиевич и люди из его окружения посоветовали идти в "Зенит".

    Бердыев: Сразу понял, что волшебства в "Рубине" не получится

    Не знаю, что там внутри "Рубина" сейчас происходит. Но Бердыев прав, когда говорит, что в "Ростове" люди были голодны до футбола. Когда к ним, то есть к нам, пришел тренер такого уровня, выигрывавший чемпионство и кубки, к нему сразу все прониклись огромным уважением: вы только учите нас, а мы не подведем. Команда была максимально восприимчивой к его идеям и требованиям. И было колоссальное желание добиться чего-то. А в "Рубине", как я понимаю со слов тренера, этого не было. Не горели глаза у людей», — цитирует Полоза «Чемпионат».

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