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    ФИФА: Ситуация вокруг российских спортсменов на ОИ-2018 не повлияет на проведение ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018
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    Колин Смит
    На фото:Колин Смит
    Ситуация с допуском российских спортсменов на зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане никак не повлияет на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России, заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит.

    «Мы очень рады снова вернуться в Санкт-Петербург после успешного проведения Кубка конфедераций. Это наш последний масштабный визит. Цель этого визита — наладить работу всех служб, чтобы всё прошло достойно на всех уровнях проведения турнира. Для нас очень хорошо, что такой большой клуб, как „Зенит“, проводит здесь матчи и участвует в тонкой наладке всех систем.

    Особое внимание мы уделяем тем объектам, которые не были использованы во время КК-2017 или были модернизированы. Например, газон, метро, медиастанция, пешеходный мост. Также хочу поблагодарить правительство города, которое обещало закончить всё в срок. Что касается времени работы метро, то мы стараемся, чтобы доставка на стадион была максимально удобной для всех посетителей, в том числе и для журналистов. Эти решения мы будем принимать совместно с городскими властями.

    Разумеется, главным объектом для поведения турнира являются стадионы. Соответственно, все решения по тренировке на основных полях будут приниматься на месте, перед игрой и учитывая их состояние. Мы будем учитывать также и мнение команд, которые могут захотеть приехать на стадион заранее или же буквально за несколько часов до начала матча. Что касается логистики: матч Россия — Аргентина был тестовым, для этого он и проводился, чтобы учесть ошибки. Сейчас мы занимаемся тонкой наладкой операционного плана, чтобы зрителям было максимально комфортно.

    Что касается шумихи вокруг Олимпиады, то, как уже не раз нами заявлялось, это никак не повлияет. Нашими медицинскими специалистами будут проведены все проверки. Никаких проблем с этим не должно возникнуть», — заявил Смит в ходе пресс-конференции.

    Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

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