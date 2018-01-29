Агент: Возможно, трансфер Вериссимо состоится на этой неделе

, представитель защитника «Сантоса», подтвердил, что его клиент в ближайшие дни может перейти в «Спартак».

Ранее Tuttomercatoweb сообщил, что бразильский клуб согласился расстаться с 22-летним игроком за 8 миллионов евро.

«"Сантос" возобновил переговоры со "Спартаком". Стороны еще не согласовали сумму сделки, но близки к этому. "Сантос" снизил свои требования: вместо 10 миллионов евро он теперь хочет 8,5, "Спартак" в последний раз предлагал 7. В понедельник российский клуб должен сделать новое предложение. Думаю, стороны найдут компромисс, это не проблема.

"Спартак" и "Сантос" показали, что готовы идти на уступки. Разница между 7 и 8,5 миллионами евро не столь велика.

Личный контракт? Нет, сначала клубы должны обговорить условия сделки между собой. Может быть, трансфер состоится уже на этой неделе», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».