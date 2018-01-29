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    «Боруссия» усилится полузащитником «Барселоны»

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    Серхио Гомес
    На фото:Серхио Гомес
    Полузащитник «Барселоны Б» Серхио Гомес продолжит карьеру в Германии. По данным Kicker, 17-летний испанец станет игроком дортмундской «Боруссии».

    Немецкий клуб заплатит за Гомеса 3 миллиона евро отступных. В борьбе за игрока «шмели» опередили лондонские «Челси» и «Арсенал».

    29 января Гомес пройдет медосмотр и подпишет контракт до 2022 года. Вторую половину нынешнего сезона хавбек проведет в команде U19, а с 1 июля его переведут в первую команду «Боруссии».

    Действующий контракт Гомеса с «Барселоной» заканчивается летом 2018 года.

    На юношеском чемпионате мира-2017 Гомес забил 4 гола и занял второе место в опросе за звание лучшего игрока турнира.

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