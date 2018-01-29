ЦСКА разошелся миром с польским «Пястом»

«Армейцы» владели территориальным преимуществом, но единственным опасным моментом стал дальний удар Понтуса Вернблума. Поляки действовали вторым номером и ничего опасного впереди не создали.
Команда Виктора Гончаренко провела на предсезонных сборах три встречи, ни разу не сумев одержать победу — ранее армейцы сыграли вничью с «Волеренгой» (0:0) и «Хорсенсом» (2:2).
Следующим соперником ЦСКА станет «Норшелланн». Встреча состоится в Кампоаморе 2 февраля.
Товарищеский матч
ЦСКА — «Пяст» — 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Мариу Фернандес, Натхо (Бистрович, 80), Головин, Витинью (Гордюшенко, 87), Дзагоев (Чалов, 80), Набабкин (Кучаев, 63), Вернблум.«Пяст»: Плах (Шматуля, 46), Кончковски, Червински, Корун (Ругашевич, 72), Ягелло (Буката, 46), Бадия (Валенсия, 46. Гойко, 89), Хейтли (Баришич, 73), Петровски, Васильев (Живец, 46), Янковски (Ангельски, 59), Пападопулос (Щепаняк, 67).Предупреждения: Вернблум, 53. Головин, 55. Пападопулос, 55.