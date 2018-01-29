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    ЦСКА разошелся миром с польским «Пястом»

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    ЦСКА
    На фото:ЦСКА
    Московский ЦСКА в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании сыграл вничью с польским «Пястом» (0:0).

    «Армейцы» владели территориальным преимуществом, но единственным опасным моментом стал дальний удар Понтуса Вернблума. Поляки действовали вторым номером и ничего опасного впереди не создали.

    Команда Виктора Гончаренко провела на предсезонных сборах три встречи, ни разу не сумев одержать победу — ранее армейцы сыграли вничью с «Волеренгой» (0:0) и «Хорсенсом» (2:2).

    Следующим соперником ЦСКА станет «Норшелланн». Встреча состоится в Кампоаморе 2 февраля.

    Товарищеский матч
    ЦСКА — «Пяст» — 0:0
    ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Мариу Фернандес, Натхо (Бистрович, 80), Головин, Витинью (Гордюшенко, 87), Дзагоев (Чалов, 80), Набабкин (Кучаев, 63), Вернблум.«Пяст»: Плах (Шматуля, 46), Кончковски, Червински, Корун (Ругашевич, 72), Ягелло (Буката, 46), Бадия (Валенсия, 46. Гойко, 89), Хейтли (Баришич, 73), Петровски, Васильев (Живец, 46), Янковски (Ангельски, 59), Пападопулос (Щепаняк, 67).Предупреждения: Вернблум, 53. Головин, 55. Пападопулос, 55.
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