ЦСКА разошелся миром с польским «Пястом»

Московскийв товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании сыграл вничью с польским(0:0).

«Армейцы» владели территориальным преимуществом, но единственным опасным моментом стал дальний удар Понтуса Вернблума. Поляки действовали вторым номером и ничего опасного впереди не создали.

Команда Виктора Гончаренко провела на предсезонных сборах три встречи, ни разу не сумев одержать победу — ранее армейцы сыграли вничью с «Волеренгой» (0:0) и «Хорсенсом» (2:2).

Следующим соперником ЦСКА станет «Норшелланн». Встреча состоится в Кампоаморе 2 февраля.