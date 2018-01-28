«Сантос» согласился продать Вериссимо в «Спартак»

Защитник «Сантоса»все-таки может перейти вв ближайшее время, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «Сантос» согласился на трансфер 23-летнего игрока, хотя раньше отказывался продавать защитника. Переход Вериссимо обойдется «Спартаку» в восемь миллионов евро.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно о том, что «Сантос» свернул переговоры со «Спартаком».

В пятницу, 26 января, чемпионы России объявили об аренде защитника «Наполи» Николы Максимовича.

Вериссимо дебютировал в «Сантосе» в январе 2016 года. За два сезона он провел 37 матчей в чемпионате Бразилии, а с учетом других турниров у него набралось 79 матчей за клуб.