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    «Сантос» согласился продать Вериссимо в «Спартак»

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    Лукас Вериссимо
    На фото:Лукас Вериссимо
    Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо все-таки может перейти в «Спартак» в ближайшее время, сообщает Tuttomercatoweb.

    По информации источника, «Сантос» согласился на трансфер 23-летнего игрока, хотя раньше отказывался продавать защитника. Переход Вериссимо обойдется «Спартаку» в восемь миллионов евро.

    Напомним, в конце прошлой недели стало известно о том, что «Сантос» свернул переговоры со «Спартаком».

    В пятницу, 26 января, чемпионы России объявили об аренде защитника «Наполи» Николы Максимовича.

    Вериссимо дебютировал в «Сантосе» в январе 2016 года. За два сезона он провел 37 матчей в чемпионате Бразилии, а с учетом других турниров у него набралось 79 матчей за клуб.

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