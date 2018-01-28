Семин: Не хватает суперответственности в обороне

Главный тренер «Локомотива»подвел итоги контрольного матча с «Эстерсундом» ( 3:3 ) и всего первого сбора.

«Хорошо, что забили три гола, но плохо, что столько же пропустили. Наверное, пока не хватает суперответственности в обороне. Если в атаке все очень неплохо, то в обороне предстоит много работы. Причем не только четырем защитникам, но и всей команде. Тем не менее, матч хороший. Выдержали нагрузку. Некоторые футболисты сыграли по 90 минут.

Все футболисты, которые играли в атаке, проявили себя хорошо.

Поблагодарил всех. Тренировались 16 дней без выходных. Команда выдержала. Обычно последние матчи на сборах получаются нескладными. Мы сыграли неплохо.

"Эстерсунд"? Хорошая команда. У отдельных футболистов высочайшая скорость», — приводит слова Семина клубная пресс-служба.