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    Гвардиола: Для борьбы за 4 трофея нужны 22 топ-игрока, у «Сити» нет таких денег

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    Хосеп Гвардиола
    На фото:Хосеп Гвардиола
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал трансферную политику клуба.

    «Когда борешься за четыре трофея, необходимо везение, чтобы избегать травм, или наличие 22 топ-игроков. Сейчас, возможно, мне не поверят – у нас денег на 22 топ-игрока. Это слишком дорого. Столько тратить нельзя, иначе не выживешь.

    Даже "Сити" не может себе позволить определенные трансферы и зарплаты. Не знаю, что будет в будущем, но мы не платили свыше 80 или 100 миллионов за игрока. Руководство сказало мне, что сейчас мы не можем столько платить.

    Да, мы потратили много денег, но, я вас уверяю, многие клубы делают то же самое», – цитирует испанского специалиста Goal.com.

    Ранее сообщалось, что «Сити» договорился о переходе защитника «Атлетика» Эмерика Ляпорта за 57 миллионов фунтов. Таким образом, при Гвардиоле траты «горожан» с лета 2016 года составят свыше 400 миллионов фунтов.

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