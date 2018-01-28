Гвардиола: Для борьбы за 4 трофея нужны 22 топ-игрока, у «Сити» нет таких денег

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал трансферную политику клуба.

«Когда борешься за четыре трофея, необходимо везение, чтобы избегать травм, или наличие 22 топ-игроков. Сейчас, возможно, мне не поверят – у нас денег на 22 топ-игрока. Это слишком дорого. Столько тратить нельзя, иначе не выживешь.

Даже "Сити" не может себе позволить определенные трансферы и зарплаты. Не знаю, что будет в будущем, но мы не платили свыше 80 или 100 миллионов за игрока. Руководство сказало мне, что сейчас мы не можем столько платить.

Да, мы потратили много денег, но, я вас уверяю, многие клубы делают то же самое», – цитирует испанского специалиста Goal.com.

Ранее сообщалось, что «Сити» договорился о переходе защитника «Атлетика» Эмерика Ляпорта за 57 миллионов фунтов. Таким образом, при Гвардиоле траты «горожан» с лета 2016 года составят свыше 400 миллионов фунтов.