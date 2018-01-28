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    «Байер» — «Майнц»: онлайн-трансляция начнется в 17:30

    Байер — Майнц (28.01.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Байер — Майнц17:30
    В 17:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Байер» — «Майнц».

    Последний матч между собой: «Майнц» — «Байер» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Байер»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Байер» — «Майнц». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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