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    «Атлетико» — «Лас-Пальмас»: онлайн-трансляция начнется в 18:15

    Атлетико — Лас-Пальмас: смотреть онлайн, прямая трансляция (28.01.2018)

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    •  Атлетико — Лас-Пальмас18:15
    В 18:15 в испанской Примере начнётся матч «Атлетико» — «Лас-Пальмас».

    Последний матч между собой: «Лас-Пальмас» — «Атлетико» 1:5 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лас-Пальмас»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Атлетико» — «Лас-Пальмас». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Разгрома не будет«Атлетико» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу 28 января
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