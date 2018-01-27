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    Тошич: Вернблум говорил, что вернется в Швецию по окончании контракта

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    Зоран Тошич
    На фото:Зоран Тошич
    Полузащитник «Партизана» и экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич высоко оценил игру Понтуса Вернблума на позиции нападающего.

    «Это решение – большой плюс для атаки ЦСКА. Мне даже показалось, что впереди Понтус приносит больше пользы, чем в центре поля. Знаю, что он забил несколько важных голов. Вообще, Вернблум – отличный футболист, уже столько сделал для команды. Настоящий боец! У него есть, чему поучиться.

    Связка Вернблум — Муса? Не думаю. Муса, видимо, будет играть в паре с Витиньо, а швед займет привычную позицию опорника.

    Когда я еще выступал в России, Понтус говорил мне, что по окончании контракта с ЦСКА он вернется в Швецию. Хотя, на мой взгляд, полузащитник еще нужен команде и может спокойно два-три года поиграть на своем высоком уровне. Не знаю, может, Вернблум уже передумал», — приводит слова Тошича «Спорт-Экспресс».

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    «Я думаю, что Березуцкие будут играть еще долго! Василий перед стартом сезона заявил, что этот сезон на 99% станет для него последним? Он еще передумает. Вася, Леша, Игнаш и Акинфеев – символы и легенды ЦСКА. Не представляю команду без них. Несмотря на возраст, каждый из них способен еще долго выступать на высоком уровне. Думаю, что братья и Игнаш прекрасно понимают, что за ними пока никого нет. Когда в ЦСКА вырастут достойные защитники, появится поколение, которое сможет их заменить, тогда они с чистой душой завершат карьеру. Но только не сейчас», — добавил серб.

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