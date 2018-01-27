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    Тошич: С Максимовичем российский чемпионат обретет еще одну звезду

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    Зоран Тошич
    На фото:Зоран Тошич
    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий в «Партизане», прокомментировал переход защитника «Наполи» Николы Максимовича в «Спартак» на правах аренды.

    «Максимович – топовый защитник. Если честно, не вижу у него слабых мест. Никола обладает хорошей стартовой скоростью, грамотно выбирает позицию на поле. Уверен, в "Спартаке" у него все получится. Российский чемпионат обретет еще одну звезду.

    Он не играет в "Наполи"? Не понимаю, почему так происходит. Видимо, тренер решил сделать ставку на других защитников. Для меня это странно. За него же столько денег заплатили! Знаю, что Николе обещали дать шанс, но ситуация сложилась по-другому.

    800 тысяч евро? Если "Спартак" готов расстаться с такой суммой, значит, она адекватна. Не хочется рассуждать на эту тему. Но я уверен, что "красно-белые" станут с Максимовичем сильнее, это точно», – сказал Тошич «Спорт-Экспрессу».

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