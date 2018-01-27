Шалимов доволен сбором в Абу-Даби

Главный тренер «Краснодара»подвел итоги сбора в Абу-Даби.

В заключительном матче на сборе «быки» уступили «Астане» со счетом 1:3.

«Выполнили то, что планировали. Понесли небольшие потери в плане травм. Хорошо, что в последнем матче обошлось без них.

Получили хорошую нагрузку. Было жарковато, возможно, для ребят это немного непривычно. Что касается матча, то сыграли мы неудачно. Моментами действовали неплохо, однако, возможно, сказалось, что после игры мы отсюда улетаем. В целом, считаю, сбор прошел положительно», — сказал Шалимов в интервью клубной пресс-службе.