Определен состав сборной России по мини-футболу на ЧЕ-2018

Пять игроков клуба «Газпром-Югра» из Югорска вошли в окончательный список сборной России по мини-футболу на чемпионат Европы-2018, сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Замтарадзе (КПРФ, Москва), Дмитрий Путилов («Синара», Екатеринбург).

Полевые игроки: Дмитрий Лысков, Иван Чишкала, Андрей Афанасьев, Ромуло, Данил Давыдов (все — «Газпром-Югра», Югорск), Эдер Лима («Магнус футзал», Бразилия), Робиньо («Бенфика», Португалия), Сергей Абрамович, Иван Милованов (оба — «Тюмень»), Эскердинья («Барселона», Испания), Сергей Абрамов («Синара», Екатеринбург), Артем Ниязов (КПРФ, Москва).

Чемпионат Европы пройдет в Любляне с 30 января по 10 февраля на арене «Стожице». В нем выступят 12 команд, разделенные на 4 группы. Сборная России попала в группу В и сыграет с Польшей (30 января) и Казахстаном (3 февраля).