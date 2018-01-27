ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Определен состав сборной России по мини-футболу на ЧЕ-2018

  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Определен состав сборной России по мини-футболу на ЧЕ-2018
    На фото:Определен состав сборной России по мини-футболу на ЧЕ-2018
    Пять игроков клуба «Газпром-Югра» из Югорска вошли в окончательный список сборной России по мини-футболу на чемпионат Европы-2018, сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

    Полностью состав команды выглядит следующим образом:

    Вратари: Георгий Замтарадзе (КПРФ, Москва), Дмитрий Путилов («Синара», Екатеринбург).

    Полевые игроки: Дмитрий Лысков, Иван Чишкала, Андрей Афанасьев, Ромуло, Данил Давыдов (все — «Газпром-Югра», Югорск), Эдер Лима («Магнус футзал», Бразилия), Робиньо («Бенфика», Португалия), Сергей Абрамович, Иван Милованов (оба — «Тюмень»), Эскердинья («Барселона», Испания), Сергей Абрамов («Синара», Екатеринбург), Артем Ниязов (КПРФ, Москва).

    Чемпионат Европы пройдет в Любляне с 30 января по 10 февраля на арене «Стожице». В нем выступят 12 команд, разделенные на 4 группы. Сборная России попала в группу В и сыграет с Польшей (30 января) и Казахстаном (3 февраля).

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форварда«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Подробный разбор
  • Зидан подводит себя к отставке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Леганес»
    •
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
  • «Спартак»: без новичков и с потерями
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Турция нам по силам, со шведами будет сложнее
  • Реакция прессы на результаты жеребьевки Лиги Наций
    •
  • Гвардиола в шаге от первого трофея в Англии
  • Реакция прессы на матч «Бристоль Сити» — «МанСити»
    •
  • Обмен Санчеса на Мхитаряна: «МЮ» добился большего
  • Реакция на громкую сделку
    • Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Час Х для «Реала»
  • Прогнозы и ставки на футбол 27 января
  • 6,35
    •
  • «Манчестер Сити» сохранит шансы на четыре трофея
  • «Кардифф» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 28 января
  • 4,00
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 14:10
    • «Ростов» может побороться с «Тосно» за Погребняка
  • 13:52
    • «Зенит» может арендовать Гайтана
  • 13:36
    • «Крылья Советов» проиграли в контрольном поединке
  • Точку ставить рано. Погребняк против «Динамо»
  • Московский клуб планирует расстаться с нападающим
    • 13:32
  • 13:21
    • «Краснодар» проведет три контрольных матча на сборе в Испании
  • 13:02
    • Венгер: Почеттино ввели в заблуждение. Я вовсе не говорил о «Тоттенхэме»
  • 12:41
    • Дзюба и Новосельцев сегодня могут перейти в тульский «Арсенал»
  • Будет ли победа в новом году?
  • СПАЛ — «Интер». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Италии по футболу 28 января
    • 1,67Завтра в 14:30
  • 11:59
    • Обухов: Рад, что оказался в таком сильном клубе, как «Арсенал»
  • 11:45
    • Клопп: Не уверен, что Старридж будет играть, если останется
  • 11:12
    • Тошич: Вернблум говорил, что вернется в Швецию по окончании контракта
  • 10:54
    • «Ростов» отправился на сбор в Турцию
  • 10:36
    • Шалимов доволен сбором в Абу-Даби
  • 10:24
    • «Динамо» рассчитывает на обещанные банком 600 млн рублей
  • Повторится результат, но не счет
  • «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч 22-го тура итальянского первенства по футболу 28 января
    • 2,87Завтра в 20:00
  • 10:12
    • Тошич: С Максимовичем российский чемпионат обретет еще одну звезду
  • 10:04
    • В «Балтике» ждут основной состав «Шальке» на выставочный матч
  • Ставим по тенденции
  • «Барселона» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу 28 января
    • 1,98Завтра в 22:45
  • От нищебродства до тотала
  • «Севилья» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 21-го тура испанской Примеры 28 января
    • 1,74Завтра в 20:30
  • Разгрома не будет
  • «Атлетико» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу 28 января
    • 2,07Завтра в 18:15
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус