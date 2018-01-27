Миланов вернулся в общую группу ЦСКА

Полузащитник ЦСКАвернулся в общую группу игроков московской команды, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что болгарский футболист в ближайшее время будет заниматься с незначительными ограничениями.

Другие травмированные игроки ЦСКА — Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов — продолжают работать по индивидуальной программе на сборе в испанском Кампоаморе.

ЦСКА отправился на второй сбор

Напомним, что Миланов получил перелом ноги в матче 17-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Болгарин заменил во встрече Алексея Березуцкого, также сломавшего ногу, но не смог доиграть матч до конца.